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В России хотят избавиться от одного вида мусора

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Global Look Press

Минприроды с 2022 года собирается ввести норматив переработки упаковки товаров, которые были произведены на территории России. Отмечается, что полностью переработка тары должна заработать к 2024 году. Таким образом, в стране планируют полностью избавиться от данного вида отходов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на документ, разработанный Минприроды.

На сегодняшний день реформу, которая должна повысить в будущем уровень рециклинга мусора, поддержали не все ведомства. При этом гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что РЭО участвует в разработке новых нормативных актов.

Согласно новым правилам, утилизация различных видов упаковки должна достигнуть 100%. Сейчас же это значение не превышает 45%. Кроме того, компаниям необязательно самим заниматься утилизацией, чтобы решить данный вопрос они могут уплачивать экосбор.

В Минприроды рассказали, что для реализации данной инициативы необходимо ввести определенные поправки в закон «Об отходах производства и потребления», а также в закон о регулирования торговой деятельности.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала, что Росприроднадзор проведет внеплановые проверки предприятий, которые занимаются переработкой отходов — дают им «вторую жизнь».

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