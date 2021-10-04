Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища

Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ), следует из данных АО «Укртрансгаз».

Если 1 октября в подземные хранилища было закачано 13,94 млн кубометров, то уже 2 октября объемы снизились до 0,61 млн кубометров, а 3 октября закачка не велась.

Днем ранее агентство РИА «Новости» со ссылкой на венгерскую газотранспортную систему (ГТС) сообщало, что транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины возобновили. Отмечалось, что по данным на 22.00 по мск 2 октября, через приграничный пункт «Берегово» перекачивалось более 200 тысяч кубометров газа в час.

Позже глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что информация о возобновлении транзита газа «Газпромом» через Украины в Венгрию не соответствует действительности, а фиксирующиеся потоки газа — это реэкспорт топлива, хранившегося в украинских ПХГ.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.