В Минэкономразвития назвали регионы с наибольшим ростом зарплат

По данным прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития России в 2021 году сильнее всего номинальная зарплата граждан увеличится в Москве, Тамбовской области, Санкт-Петербурге, а также в Калмыкии и Забайкальском крае — темпы ее прироста в этих регионах превысят 9%. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что в среднем по России в 2021 году прирост номинальной зарплаты составит 9,3%, что соответствует 56 тыс. рублей.

Старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин подчеркнул, что рост зарплат в Москве и Санкт-Петербурге обусловлен тем, что они выступают центрами концентрации благосостояния, Тамбовская область больше опирается на сельское хозяйство, а в Калмыкии, Дагестане и Забайкальском крае существенную роль играют отрасли бюджетного сектора, в которых заработная плата была поднята благодаря поддержке со стороны государства.

Ранее по заключению Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год стало известно, что благосостояние россиян сейчас находится на уровне 2010-2011 годов.