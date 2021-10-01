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Дефицит газа вызвал проблемы с продуктами в Европе

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Газовый кризис в Европе ударил по продовольствию, сообщает Bloomberg.

Стремительно растущие цены на электроэнергию отражаются на работе голландских теплиц – крупнейших на континенте. Это угрожает поставкам овощей и фруктов, а также цветов.

Отмечается, что, несмотря на большие размеры, Нидерланды — второй по величине экспортер продуктов питания в мире. Этого им удалось достичь благодаря теплицам, которые занимают площадь около 10 тыс. гектаров, что примерно равно площади Парижа. На них выращивают овощи (помидоры, огурцы, сладкий перец), цветы (орхидеи, тюльпаны и хризантемы) и др.

Для Европы Нидерланды один из ключевых поставщиков продуктов. В 2020 году экспорт тепличной продукции составил €9,2 млрд ($10,7 млрд). Однако для обогрева этих конструкций используется до 3 млрд кубометров природного газа в год, или около 8,2% от общего объема потребления топлива в стране. Некоторым производителям приходится экономить на электроэнергии из-за высоких цен.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе поднялась до $1200 за тыс. кубометров, вновь обновив исторический рекорд. Одной из возможных причин могло стать уменьшение прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа» почти в три раза, которое было зафиксировано утром 1 октября.

О причинах роста цен на газ в Европе читайте в материале «Газеты.Ru».

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