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В Uniper заявили, что «Северный поток — 2» не поможет Европе этой зимой

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Maxim Shemetov/Reuters

Глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что Федеральное сетевое агентство ФРГ, скорее всего, не выдаст разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время. Об этом сообщает Handelsblatt.

«Сертификация трубопровода, судя по тому, что я знаю, будет настолько поздно, что он нам больше не поможет этой зимой», — сказал он.

По его словам, Россия — надежный партнер в области поставок газа, а все договоренности выполняются «Газпромом» в срок.

Ранее глава Uniper назвал идеальным срок завершения «Северного потока». По его словам, газопровод выступает важнейшим источником поставок газа в Европу.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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