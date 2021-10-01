Крупные банки России повысили ставки по ипотеке

Крупнейшие банки России увеличили ставки по ипотеке по основным программам. Об этом сообщает ТАСС.

Первыми из российских банков ставку по ипотеке в августе повысили ВТБ и Газпромбанк. Согласно информации Центрального банка России, средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в августе этого года увеличилась на 0,11 проц. пункта по сравнению с июлем и достигла 7,78%, обновив максимум с апреля 2020 года.

В Сбербанке с 1 октября базовая ставка на покупку жилья на вторичном рынке для молодых семей повысилась с 7,7% до 8,1% годовых, базовая ставка для остальных граждан — до 8,5% с 8,1% годовых. Ставка рефинансирования ипотеки увеличилась с 7,9% до 8,2%, ставка на новостройки также повысится — на 0,4 проц. пункта, до 8,4% годовых.

При этом для программ ипотеки с государственной поддержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома ставка осталась прежней.

Ранее сообщалось, что средняя ставка по ипотечным кредитам в России в августе выросла до 7,78%, обновив максимум с апреля 2020 года.