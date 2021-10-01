В Киеве нашли способ борьбы с поставками газа в обход Украины

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Киев нашел способ борьбы с поставками российского газа в обход Украины. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Politka-live.

По его словам, на Украине сформированы собственные запасы газа.

«У нас в хранилищах закачано 18 млрд кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если Россия перекроет кран», — сказал Арестович.

Он полагает, что нет никаких гарантий того, что «Газпром» не договорится с другими странами Евросоюза и не пустит газ в обход Украины, так как идет «политическая игра».

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Киев раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию из-за данного контракта для предоставления оценки соответствия нового газового соглашения между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь сообщил, что Будапешт не может учитывать точку зрения Украины в вопросах поставки газа в страну, так как без соглашения с российской компанией «Газпром» венгерским налогоплательщикам пришлось бы платить за газ значительно больше.