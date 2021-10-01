Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-игрок «Спартака» выделил главное в победе красно-белых... 08:37
Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины 08:37
Ученые из США выяснили, как коронавирус влияет на возникновение диабета 08:27
Доктор Мясников назвал привычки, пагубно влияющие на поджелудочную 08:24
«Спартак» впервые в истории победил в Италии 08:07
Эксперт объяснила тонкости индексации зарплат в 2022 году 08:04
Большинство россиян недовольны сервисом на отечественных курортах 08:00
В Находке охранник сумел отогнать от школы подозрительного мужчину 07:58
На Урале задержанная за бутылку водки женщина умерла в отделе полиции 07:57
Богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук стала матерью семерых детей 07:45

Экс-депутат Рады Мураев назвал «бедствием» ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, отказавшись заключить прямой контракт на поставки газа из России.

По словам политика, Москва намекает, что предложение о прямых поставках газа открыто, однако Зеленский игнорирует это. В качестве примера он привел подписание договора на продление транзита, когда Россия также подготовила бумаги о прямом контракт на поставки.

Мураев добавил, что в финансовом выражении отказ от второго соглашения это «бедствие не одного миллиарда долларов».

«Какое бы решение не было, в итоге за все заплатит народ Украины. <…> Это преступление. Безопасность жизнедеятельности — это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Экс-депутат выразил мнение, что Киеву будет сложно найти кредиторов, так как те опасаются, что украинцы могут выйти на улицы с протестами.

За высокие цены на газ в стране ответственность понесет Зеленский, заключил Мураев.

Днем ранее мэр Киева предупредил о критической ситуации в Киеве из-за цен на газ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Бюджет — 2022-2024: кому, сколько и на что
Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета
Выплаты на детей и «санитарный щит». Какие законы вступают в силу в октябре
Володин рассказал, что изменится в законодательстве с 1 октября
Плохо, неудобно, дорого: чем недовольны туристы в России
Более 60% российских туристов жалуются на плохой сервис на отечественных курортах
Рубль стал единственной валютой, укрепившейся к доллару в сентябре
В здание правительства Мурманской области бросили два «коктейля Молотова»
В ФСБ утвердили перечень данных, за передачу которых признают иноагентом
Бритни Спирс отреагировала на прекращение отцовского опекунства
Новости и материалы
Экс-игрок «Спартака» выделил главное в победе красно-белых над «Наполи» в ЛЕ
Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины
Ученые из США выяснили, как коронавирус влияет на возникновение диабета
Доктор Мясников назвал привычки, пагубно влияющие на поджелудочную
«Спартак» впервые в истории победил в Италии
Эксперт объяснила тонкости индексации зарплат в 2022 году
Большинство россиян недовольны сервисом на отечественных курортах
В Находке охранник сумел отогнать от школы подозрительного мужчину
На Урале задержанная за бутылку водки женщина умерла в отделе полиции
Богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук стала матерью семерых детей
Футболист «Спартака» претендует на звание лучшего игрока 2 тура группового этапа ЛЕ
В Китае обнаружили сосуд с алкогольным напитком с пятью тысячами лет выдержки
Фабрика Nestle отреагировала на найденных в шоколаде насекомых
Росгвардия разыскивает поджигателя здания правительства в Мурманске
Витория посвятил победу над «Наполи» фанатам «Спартака»
Боксер Фьюри об Энтони Джошуа: не люблю критиковать лежачих
Исследование показало, какую зарплату хотят учителя
Зарплаты IT-специалистов в Москве за два года выросли почти на 40%
Все новости
«У вас будут проблемы». Как обучается в вузе вундеркинд Алиса Теплякова
Отец девятилетней студентки МГУ рассказал, что ее могут отчислить
Подражая гриппу. Как изменились симптомы коронавируса
Врачи рассказали, что COVID-19 становится более скоротечной болезнью
«Россия — единственный шанс и самоубийство для Байдена»
Зачем США ищут место для военной базы рядом с Афганистаном
«Вагонов достаточно и инфраструктура позволяет»: что даст России угольный разворот на Европу
Эксперты рассказали, смогут ли российские экспортеры угля заработать на энергетичеком кризисе Европы
«Тренд на «суши-борщ-карбонару» мы уже пережили»
Итальянский шеф-повар и ресторатор — о новых вкусах москвичей, российских мидиях и звездах «Мишлен»
«Надо освобождать людей из российских застенков»
Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» за украинцев перед Путиным
«Моей Танечки больше нет»: умерла жена Прохора Шаляпина
«Автогражданку» оставили без скидок за счет телематики
Страховщики рассказали, как снизить стоимость полиса ОСАГО
Беженцы по безвизу: украинцы и грузины устремились в Европу
В ЕС недовольны безвизовым режимом с Украиной, Грузией и Молдавией
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
Почему американские эсминцы не могут поймать российские подлодки
Отец стрелял за дочь. Что известно о конфликте у московской школы
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на территории школы
Новые Меган и Гарри: японскую принцессу и ее жениха раскритиковали в СМИ
Возлюбленного японской принцессы Мако осудили за несоблюдение традиций
МРОТ могут поднять на 825 рублей. Это коснется 3 млн россиян
Правительство предложило повысить МРОТ до 13 617 рублей
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях