Экс-депутат Рады Мураев назвал «бедствием» ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, отказавшись заключить прямой контракт на поставки газа из России.

По словам политика, Москва намекает, что предложение о прямых поставках газа открыто, однако Зеленский игнорирует это. В качестве примера он привел подписание договора на продление транзита, когда Россия также подготовила бумаги о прямом контракт на поставки.

Мураев добавил, что в финансовом выражении отказ от второго соглашения это «бедствие не одного миллиарда долларов».

«Какое бы решение не было, в итоге за все заплатит народ Украины. <…> Это преступление. Безопасность жизнедеятельности — это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Экс-депутат выразил мнение, что Киеву будет сложно найти кредиторов, так как те опасаются, что украинцы могут выйти на улицы с протестами.

За высокие цены на газ в стране ответственность понесет Зеленский, заключил Мураев.

Днем ранее мэр Киева предупредил о критической ситуации в Киеве из-за цен на газ.