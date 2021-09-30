Сбер планирует привлечь до пяти тысяч пользователей в венчурную платформу SberUnity

Управляющий директор и руководитель стартап-экосистемы Сбера Наталья Магидей рассказала о причинах возникновения анонсированной 30 сентября платформы для венчурных инвестиций SberUnity.

«При конструировании SberUnity мы использовали тот же подход, что используют и хорошие стартапы в своей деятельности. Этот инструмент называется customer development, и он означает знание о своем клиенте. Проведя несколько десятков интервью, мы поняли, что отталкиваться нужно от двух основных болей, которые существуют на рынке.

Во-первых, это разрозненность. SberUnity помогает объединить игроков, сделать более простым поиск друг друга и поиск синергии. Соответственно, стартапы смогут проще входить в двери корпораций и инвесторов, а те проще искать технологичные решения для своих инвест-портфелей.

Во-вторых, это инфраструктура. SberUnity позволяет довольно сильно удешевить процесс инновации для всех игроков, потому что до этого момента все выстраивали его самостоятельно. Из-за этого это не всегда получалось быстро, эффективно и дешево», — сказала Магидей.

Отвечая на вопрос «Газеты.Ru» о функционале площадки для незарегистрированных пользователей, Магидей напомнила, что участие для стартапа на платформе всегда бесплатно.

«Мы не видим причин, по которым стартап не смог бы зарегистрироваться на платформе и, соответственно, открыть для себя весь доступный функционал. А если кто-то все же сомневается, становиться резидентами SberUnity или нет, то для них доступен усеченный функционал, ознакомившись с которым можно будет принять окончательное решение. Повторю, что участие для стартапов всегда абсолютно бесплатное», — сообщила представитель Сбера.

Также руководитель стартап-экосистемы поделилась планами и целями, которые стоят перед SberUnity.

«Надеюсь, что, увидев наш продукт в действии, к нам придут многие и многие пользователи. До конца 2022 года у нас зарегистрируется более пяти тысяч российских и зарубежных участников, а функционал платформы будет постоянно расширяться. В частности, уже сейчас мы запланировали появление на ней сервисов для эдвайзеров, менторов, трекеров, инкубаторов и технопарков.

Наша главная цель – сделать из SberUnity привычное место для встреч всех игроков венчурного рынка», — резюмировала Магидей.