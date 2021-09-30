Россиянам рассказали, в чем преимущество оформления пенсии через работодателя

Россияне могут ускорить назначение пенсии через работодателя, подав заявление. Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда России.

«Работодатель заранее формирует полный пакет документов в электронном виде, и если понадобятся дополнительные сведения о стаже или заработной плате, то сотрудника обязательно уведомят об этом через работодателя и при необходимости окажут помощь в получении недостающих документов», — добавили в пресс-службе ПФР.

Как уточнили специалисты, в соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях», работодатели имеют право обращаться в фонд, чтобы установить страховые выплаты застрахованным лицам. Речь о людях, ранее работавших на предприятиях.

Еще фирма может отправить в электронном виде заявление и ряд требующихся для назначения пенсии документов.

В ПФР подчеркнули, что обращаясь к работодателю, будущие пенсионеры существенно сэкономят время.

Ранее в ПФР рассказали, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений.