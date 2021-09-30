Россия резко нарастит поставки электроэнергии в Китай

Россия с 1 октября увеличит поставки электроэнергии по линии электропередачи «Амурская – Хэйхэ» в три раза, сообщило Центральное телевидение Китая. Это должно позволить смягчить ситуацию с электроснабжением в стране.

«С 1 октября преобразовательная подстанция воздушной линии 500 кВт (постоянный ток 750 МВт) увеличит ежедневное время работы с полной загрузкой с 5 до 16 часов в сутки», — сообщил телеканал (цитата по ТАСС). «Эта мера позволит кардинально смягчить ситуацию с электроснабжением», — отмечалось в репортаже.

Электроэнергия с этой преобразовательной подстанции используется в трех северо-восточных провинциях Китая: Хэйлунцзян, Ляонин и Цзилинь.

Межгосударственная линия электропередачи «Амурская – Хэйхэ» была построена для увеличения экспорта электроэнергии в Китай. В эксплуатацию она была введена в 2012 году. Максимальная мощность электропередачи — 750 МВт.

Ранее российская компания «Интер РАО» (единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) сообщила, что китайская сторона попросила существенно увеличить экспорт электроэнергии из-за ее дефицита в северных провинциях.