США предупредили о более «безумном» кризисе, чем перед Великой депрессией

На американском фондовом рынке образовался еще более «безумный» пузырь, чем перед началом Великой депрессии, сообщил в интервью CNBC британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм.

В 1929 году, когда началась Великая депрессия, рынок был на подъеме, однако впоследствии рухнул. Схожая ситуация наблюдается и сейчас, отметил Грэнтэм.

По его словам, рынок в настоящее время оптимистично «отмахивается» от новостей о росте процентных ставок и данных об отказе Федеральной резервной системы приобретать облигации. Грэтем отметил, что рост популярности «мем-акций» (показавших рост из-за деятельности пользователей в соцсетях и на онлайн-форумах. — прим. ред.) и криптовалюты свидетельствует об уверенности на финансовых рынках и предстоящем падении.

Ранее эксперты рассказали, что американскую биржу ждет снижение в силу сезона отпусков, прошедшей отчетности и обострения проблем в экономике США.