Start Magazine: новая схема покупки российского газа навредила Европе

Отказ европейских стран от долгосрочных контрактов на поставку российского газа стал одной из причин резкого подорожания топлива. Об этом сообщает итальянский журнал Start Magazine cо ссылкой на эксперта в области геополитики и экономики Демостенеса Флороса.

«Европейский союз по глупости думал, что ставит Россию в очень сложное положение, но последняя быстро приспособилась к новым условиям, и Москву уже не волнуют те риски, которым подвергается ЕС», — сказал он.

Флорос отметил, что Москва не виновата в рекордно высокой стоимости газа в Евросоюзе.

Ответить на вопрос, что выгоднее — покупать топливо по оптовым ценам или заключать долгосрочный контракт, специалист затруднился. Говорить об этом будет можно, когда пройдет больше времени.

Сегодня, 29 сентября, стоимость в Европе вновь поднялась до $1000 за тыс. кубометров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ростом цен на газ в Европе.