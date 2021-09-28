Глава Минэнерго Украины представил ЕК позицию страны по контракту Венгрии и «Газпрома»

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в рамках переговоров с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсоном представил позицию Киева по газовому контракту между Венгрией и «Газпромом», сообщает ТАСС со ссылкой на представитель Еврокомиссии.

«Еврокомиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Еврокомиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок», — добавил он.

27 сентября стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Церемония подписания соглашения прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что могут запросить газовый контракт России и Венгрии при подозрении, что он угрожает энергоснабжению региона или Европейского союза.