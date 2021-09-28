ЕК планирует встречу с министром энергетики Украины Галущенко из-за контракта РФ и Венгрии

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон может встретиться с министром энергетики Украины Германом Галущенко 28 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

В качестве одной из тем, обсуждаемых на встрече, может быть подписание контракта на поставки газа из России в Венгрию.

«Мы видели в СМИ украинские заявления о сделке. Комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон встречается сегодня с министром энергетики Украины Германом Галущенко», — подчеркнул представитель ЕК.

«Газпром» и венгерская MVM CEEnergy заключили два долгосрочных контракта на поставку газа через «Турецкий поток», Сербию и Австрию.

Венгрия не принимает участия в дебатах между Россией и Украиной по вопросу транзита газа.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Киева нет оснований для истеричных реакций на газовый контракт России и Венгрии.

«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

До этого глава МИД Венгрии назвал сотрудничество его страны и России по вакцинам от коронавируса «образцовым».