Счетная палата предупредила о возможном пузыре на рынке ипотеки

Ипотечный рынок в России требует пристального внимания Центробанка, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может спровоцировать образования пузыря, говорится в заключении на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

Если неблагоприятный прогноз сбудется, то это может серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения.

Активность участников ипотечного рынка в прошлом году выросла по сравнению с 2019. Ведомство считает, что это произошло благодаря масштабной программе льготного кредитования.

Ранее сообщалось, что ЦБ сделал менее выгодной для банков ипотеку с минимальным взносом. Регулятор повысил надбавки к коэффициентам по рискованным ипотечным кредитам.