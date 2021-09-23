Мишустин заявил, что Россия движется к введению углеродного регулирования

Дискуссия о настройке системы налогообложения с представителями бизнеса является первым шагом к углеродному налогу. Об этом заявил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня [первый вице-премьер] Андрей Рэмович Белоусов говорил о необходимости учета углеродной повестки при построении налоговой системы. А также об увеличении поступлений от отраслей, которые являются значительными эмитентами парниковых газов. По сути, Андрей Рэмович говорит о движении, первом шаге, к карбоновому, углеродному налогу», — сказал премьер.

По его словам, работа в этом направлении поможет стимулировать «зеленые инвестиции». Он также отметил, что в условиях глобального энергоперехода потенциал есть только у тех компаний, которые станут вкладывать средства в технологическое переоснащение производств и модернизироваться.

«Откладывать это нельзя, от этого зависят наши конкурентные возможности», — подчеркнул он.

Некоторые российские компании уже самостоятельно сделали шаг в этом направлении. К примеру, «Роснефть», являясь членом Глобального договора ООН, за последние три года сократила объем валовых выбросов в атмосферу на 17%, в том числе за счет реализации программы рационального использования попутного нефтяного газа. Также в 2020 году компания разработала Концепцию экологического развития, которая объединяет в себе три приоритетных направления: углеродный менеджмент, сохранение биологического разнообразия, деятельность по охране окружающей среды (в области охраны водных объектов и атмосферного воздуха, рекультивации земель, обращения с отходами).

Подобные меры уже ввели в Европе, где в последние годы выросли квоты на эмиссии углекислого газа, которые покупают бизнес и промышленность. Так, цена одной метрической тонны выбросов в ЕС в этом году выросла почти в три раза и сегодня стоит около €60. Это — сегодняшняя цена энергоперехода, который начали осуществлять страны ЕС в рамках так называемой «Зеленой сделки» (The European Green Deal) — плана по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).