Чешское телевидение: из Украины в Германию проложат водородный коридор

Операторы газотранспортных систем Украины, Словакии, Чехии и Германии планируют создать трубопровод по которому будет перекачиваться водород. Об этом сообщает Чешское телевидение, передает ТАСС.

Проект получил название «Центральноевропейский водородный коридор». Предполагается, что по новому трубопроводу будет транспортироваться украинское экологически чистое топливо — в стране в течении ближайших 15 лет хотят наладить производство 5,5 млрд куб. м водорода в год.

Водородный коридор будут создавать с использованием элементов действующих газотранспортных систем четырех стран. Кроме того, планируются прокладка новых трубопроводов и строительство компрессорных станций.

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило проект развития водородной энергетики. Инициатива разбита на несколько этапов, первый, включающий в себя как запуск пилотных проектов по производству и экспорту водорода, так и создание профильных промышленных кластеров должен быть реализован до 2025 года.