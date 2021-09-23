Основатель Baring Vostok Майкл Калви продолжит инвестировать в российскую экономику

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви, условно осужденный в России, заявил, что еще оптимистично смотрит на инвестиции в экономику РФ. Такое заявление он сделал на конференции Американской торговой палаты (AmCham) в Москве, передает «Интерфакс».

Бизнесмен добавил, что планирует и дальше инвестировать в РФ.

Также он отметил, что около 95% инвестиционного портфеля Baring Vostok сосредоточено в России и Казахстане.

Американского предпринимателя Майкла Калви задержали 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд руб. Согласно версии следствия, он ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб.

11 апреля 2019 года Калви отправили под домашний арест. Позже Верховный суд России освободил предпринимателя и еще шестерых фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений. 19 июля 2021 года инвестор выступил в суде. По словам Калви, он и его коллеги «действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков».

6 августа суд приговорил Калви к 5,5 годам условно. Он обжаловалсвой приговор.