«Известия»: ЦБ ввел полугодовой мораторий на применение «антиотмывочного» закона

Банк России принял решение до 1 апреля 2022 года отказаться от применения мер за нарушение банками поправок в «антиотмывочный» закон, который расширяет перечень контролируемых операций отдельных НКО. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо регулятора.

Вступившие в силу 1 октября 2021 года нововведения предполагают, что все операции в адрес большинства некоммерческих организаций (кроме, например, государственных) подлежат контролю. Кроме того, в рамках поправок необходимо отслеживать все переводы в адрес физических или юридических лиц с территории стран, внесенных в список Росфинмониторинга.

«Учитывая, что реализация указанных изменений потребует принятия банками комплекса мер организационно-технического характера, ЦБ считает целесообразным воздержаться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было согласовано с Росфинмониторингом.

В 2019 году стало известно о планах ЦБ по внедрению единой антиотмывочной платформы. Банк России намерен создать единую базу компьютеров и смартфонов, чтобы отслеживать и пресекать сомнительные денежные операции. Полноценный запуск системы планируется в 2022 году.