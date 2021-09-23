Названа средняя сумма потребительского кредита в России

Средний размер выданных потребительских кредитов в августе текущего года достиг 268,5 тыс. рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным организации, средний размер потребительского кредита вырос на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. К примеру, в августе прошлого года он составил 217 тыс. руб.

При этом, как рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, по сравнению с июлем нынешнего года средний размер потребкредита сократился на 1,1%. По его словам, в июле 2021 года он достиг 271,6 тыс. руб.

Специалист добавил, что средний персональный кредитный рейтинг заемщика по таким кредитам в августе этого года составил 628 баллов, уменьшившись за год на шесть баллов.

Ранее сообщалось, что ставки на кредиты наличными в августе изменили 40 банков. Отмечалось, что стоимость потребительских кредитов увеличилась в 28 организациях в диапазоне от 0,4% до 2,5%.

До этого эксперты объяснили, почему не стоит брать кредит на первый взнос по ипотеке.