В Германии не исключили пересмотра договоренностей по «Северному потоку — 2»

Новое правительство Германии может пересмотреть конкретные договоренности с Россией по «Северному потоку – 2», заявил в интервью «Известиям» представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф.

«Если «Зеленые» придут к власти, по крайней мере ФРГ станет сложнее вести переговоры с Москвой в сфере энергетики, поскольку партия «Зеленых» не имеет достаточной компетенции в России», — отметил политик.

По его словам, это связано прежде всего с тем, что представители партии «Зеленых» не налаживали связи с Россией в последние годы.

Ункаф отметил, что не стоит ожидать от нового кабмина Германии смягчения санкционной политики в отношении Москвы, так как основу коалиции сформируют те же партии, что оставались у власти все последние годы.

«Все последние годы они поддерживали курс на ограничения и сокращение сотрудничества с Россией. Поэтому я думаю, что инициатива по восстановлению и переводу наших отношений на новые рельсы должна исходить от бизнеса, от сферы культуры», — сказал он.

При этом, политик подчеркнул, что РФ и Германии необходимо вести диалог, даже если позиции стран не совпадают на все 100%.

«Нам нужно вернуться к реалистичному подходу относительно того, чем должна руководствоваться внешняя политика, — на наших национальных интересах. Потому, я надеюсь, с приходом нового правительства мы все же получим шанс развивать и поддерживать стратегический диалог с Россией», — резюмировал Ункауф.

Ранее депутат Европарламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» может превратиться в инвестиционные руины, если проект будет нарушать энергетическое законодательство Евросоюза.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2».