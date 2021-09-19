Россия и Франция создадут рабочую группу по решению спора о шампанском

Россия и Франция договорились о создании рабочей группы по решению спорной ситуации, связанной с российским законом о маркировке шампанского. Об этом сообщил в Twitter министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.

Глава ведомства уточнил, что провел переговоры с заместителем главы Минсельхоза РФ Сергеем Левиным, в ходе которых стороны «пришли к соглашению о методе работы по уточнению нового российского закона о виноделии и поиску решения нынешней ситуации» с шампанским.

Речь идет о том, что, согласно закону, подписанному в начале июля президентом России Владимиром Путиным, только отечественные производители могут использовать на обратной стороне бутылки описание «шампанское», иностранным же поставщикам придется использовать маркировку «игристое вино».

В связи с этим дистрибьютор Moet Hennessy приостановил отгрузку шампанского в Россию. В компании отметили, что со вступлением в силу этого законопроекта, производителю придется пересертифицировать продукцию. Тогда Денорманди указал, что шампанское является французским напитком, в частности произведенным в регионе Шампань.

Впоследствии поставки были возобновлены, а компания согласилась изменить маркировку.