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«Это копейки»: экономист Делягин объяснил, почему выделяемых денег на ветхое жилье недостаточно

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Ситуация с аварийным и ветхим жильем в России остается крайне острой, заявил «Газете.Ru» экономист Михаил Делягин. По его словам, 45 млрд руб., которые поручили выделить на решение этой проблемы в 2022 году, недостаточно.

«Проблема аварийного жилья крайне остра. И жилье достаточно быстро переходит из категории ветхого в категорию аварийного. Это создает огромные проблемы для людей», — сказал Делягин.

Он добавил, что по-прежнему сохраняется риск обрушения аварийного жилья, но основная проблема здесь, как такая ситуация влияет на нервную систему и здоровье граждан. Михаил Делягин напомнил, что в некоторых регионах была запущена программа реновации, что отразилось на вводе нового жилья, но этого недостаточно. Сама же проблема аварийного жилья – динамическая.

«45 млрд руб. на страну – это копейки. Доля аварийного жилья нарастает каждый день. И если вы через пять лет расселите людей, которые в настоящее время живут в сегодняшних аварийных домах, то аварийного жилья будет в полтора-два раза больше, чем сейчас», — заявил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете 45 млрд руб. на расселение аварийного жилья в регионах. Соответствующее поручение было опубликовано по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия».

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