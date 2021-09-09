Богатейшие американцы стали главными неплательщиками налогов

Заместитель помощника госсекретаря по экономической политике Наташа Сарин подвела итоги очередной налоговой кампании и указала на имеющийся налоговый разрыв. Об этом сообщает официальный сайт Минфина США.

Налоговый разрыв — разница между причитающимися и собранными налогами — составил $600 млрд в год. В течение следующего десятилетия госбюджет может недосчитаться до $7 трлн потерянных налоговых поступлений, уточнила чиновник, сославшись на мнение экспертов. В этой связи администрация президента США Джо Байдена начала борьбу с уклонистами от уплаты налогов, пытаясь «залатать» налоговую «дыру».

«Поразительна сама величина упущенной выгоды: она равна 3% ВВП или всем подоходным налогам, уплачиваемым 90% налогоплательщиков с самыми низкими доходами», — сказала Сарин.

Она считает, что недоплачивают в бюджет именно самые богатые американцы, они имеют возможность уклониться от налогов. «Ежегодно более $160 млрд теряется из-за налогов, которые не платит 1% населения США», — подсчитал Минфин. А наемные работники отчитываются практически обо всех своих доходах.

Напомним, президент США Джо Байден намерен принять пакет мер по поддержке экономики на $3,5 трлн, в том числе за счет повышения налогов на богатых.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления в Европарламенте призвал страны к введению налога на богатство для улучшения экономической ситуации в мире, пострадавшей от пандемии коронавируса.