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Украинцы назвали виновных в завершении строительства «Северного потока — 2»

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РИА «Новости»

Результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», показывают, что экс-глава Украины Петр Порошенко и действующий президент страны Владимир Зеленский несут ответственность за неспособность Киева помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2».

Согласно данным исследования, порядка 50% украинцев хорошо осведомлены о постройке, запуске и последствиях работы трубопровода. Также 31% жителей страны слышали что-то об этом, а 18% — и вовсе не знали о строительстве объекта.

Граждане считают ответственными за неспособность остановить проект Порошенко (20%) и Зеленского (3%), еще 26% называют обоих политиков виновными в запуске «Северный потока — 2». При этом 41% украинцев уверены, что у Киева не было никаких возможностей прервать строительство газопровода.

Участниками опроса стали 2500 украинцев старше 18 лет. Исследование охватывало всю территорию страны за исключением неподконтрольного Киеву Донбасса, оно проводилось в начале сентября этого года методом телефонного интервью.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что строительство «Северного потока — 2» еще можно остановить.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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