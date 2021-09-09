В МИД заявили о готовности России продолжать транзит газа через Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не собирается останавливать транзит газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток — 2», передает «Интерфакс».

«Мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим», — сказала дипломат.

По ее словам, транзит зависит от многих факторов, в том числе «объемов будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов».

Захарова также прокомментировала попытки увязать начало нормального функционирования трубопровода с «другими сюжетами», отметив, что в Москве по-прежнему рассматривают «их в качестве примера абсолютно неправомерной политизации энергетического сотрудничества, которая коренным образом противоречит рыночным принципам».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ готова осуществлять транзит газа через территорию Украины после 2024 года.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.