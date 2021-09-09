Правительство по предложению ЕР продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Правительство России продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин во время выступления на заседании кабмина 9 сентября, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

По его словам, соответствующая мера коснется порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса. Премьер отметил, что мораторий избавит бизнес от лишней нагрузки, позволит компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться.

При этом Мишустин уточнил, что будут и исключения. Так, мораторий не затронет проверки объектов, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни граждан, – те, что отнесены к чрезвычайно высокому и к высокому риску, а также предприятия, работающие на основе лицензий, и те, где используется атомная энергия.

22 августа президент России Владимир Путин на встрече с членами партии «Единая Россия» поддержал идею о моратории на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году. Тогда глава государства пообещал, что поставит этот вопрос перед правительством.

В июне во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин рассказал о новых способах поддержки бизнеса государством.