Магазины Natura Siberica начали возобновлять работу

Российский производитель косметики Natura Siberica начал постепенно возобновлять работу розничных точек Organic Shop. Об этом сообщает РИА «Новости».

Часть магазинов стала работать с 8 сентября.

По данным агентства, из девяти посещенных корреспондентом точек группы работают лишь две, при этом ассортимент в них ограничен.

Как уточняется, многие витрины данных магазинов завешены.

Ранее Natura Siberica обещала возобновить производство косметики. Совладелица компании добавила, что за несколько недель из Natura Siberica уволились более 100 сотрудников, а после этого было отрезано финансирование подрядчикам.

Также Natura Siberica приостановила производство и работу торговых точек. Временно были закрыты десятки магазинов бренда и прекращен выпуск продукции из-за разрыва лицензионного контракта с владельцем части брендов компании. Об этом говорил президент компании Сергей Буйлов.