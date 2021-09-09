Долги обанкротившихся россиян хотят собирать с их детей

Экономическая коллегия Верховного суда РФ рассматривает дело о взыскании долгов физического лица с его детей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Речь идет о деле проходящего процедуру банкротства физлиц Сергея Рассветова, имеющего жену и двух детей. Уточняется, что финансовый управляющий должника намерен получить сведения о недвижимости, оформленной на всех членов семьи, чтобы включить это имущество в разбирательство по делу.

По действующей практике, суды соглашались раскрыть сведения об активах только самого должника и его супруги. Российское законодательство не предусматривает совместной собственности родителей и детей, а значит недвижимость, оформленная на детей, не относится к активам банкрота.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что в практике встречаются случаи, «когда должник с целью уклонения от погашения задолженности исходно оформляет имущество на детей и иных родственников». Это снижает эффективность взимания долгов.

Не исключено, что Верховный суд может сформировать «новый подход» по этой проблеме, отмечают аналитики.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что количество банкротных процедур среди физлиц в первом полугодии почти удвоилось и составило 105,9 тыс. случаев.