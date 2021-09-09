В Сбербанке предупредили о новом способе мошенничества

Мошенники стали отправлять россиянам уведомления якобы от портала государственных услуг от поликлиники из-за технического сбоя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

По его словам, соотечественникам предлагалось снова пройти регистрацию, при этом оплатив пошлину. Данная схема аферистов выявлена банком.

В своем письме злоумышленники обращали внимание, что клиенту банка нужно как можно скорее повторно прикрепиться к больнице в условиях пандемии COVID-19. Предполагаемой жертве мошенники сразу предлагали открыть ссылку, где находится сайт-клон госуслуг. Там нужно было заполнить анкету, указать медицинское учреждение, а также оплатить пошлину.

Люди, выполнившие бы условия из письма, стали бы жертвой мошенников.

Кузнецов подчеркнул, что хуже всего то, что организаторы данной схемы могут получить доступ к логину и паролю человека и зайти в профиль, где хранятся многие персональные данные, после чего оформить кредит или микрозайм.

Зампред правления Сбербанка рекомендует тщательно изучать адрес сайта в строке браузера. Если придет подобное оповещение, стоит обратиться непосредственно в клинику.

В том случае, если персональные данные все-таки попали мошенникам, Кузнецов советует срочно изменить пароль доступа к сайту госуслуг.

Ранее РКН предупредил о мошенниках, представляющихся его сотрудниками.