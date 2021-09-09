В Германии заявили о вероятном снижении цен на газ после запуска СП-2

Депутат бундестага Ян Нольте заявил, что «Северный поток — 2» имеет внешнеполитическое и энергетическое значение, его запуск приведет к снижению цен на газ из-за усиления конкуренции. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

С точки зрения энергетической политики проект обеспечит газовое снабжение Европы, а также приведет к снижению цен из-за усиления конкуренции. Внешнеполитическое измерение заключается в том, что этот проект — пример успешного сотрудничества ЕС и РФ, несмотря на некоторые силы сопротивления», — уточнил Нольте.

Накануне стало известно, что цена на газ на фьючерсном рынке Европы превысила $670 за тысячу кубометров. Главной причиной резкого скачка цен на газ эксперты называют его небольшие запасы в европейских газохранилищах. На стоимость также влияет нежелание «Газпрома» сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на рынке накануне запуска «Северного потока — 2».

«Газпром», в свою очередь, планирует начать поставлять газ по «Северному потоку - 2» уже с 1 октября. Компания рассчитывает прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода к 1 декабря.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.