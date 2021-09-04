Рогозин обвинил США в уничтожении коммерческой космонавтики

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в эфире Youtube-канала «Соловьев live», что американские санкции уничтожили рынок коммерческих полетов в космос.

«Не очень хорошо мы себя чувствуем на рынке коммерческих запусков из-за санкций... мы теряем значительное количество заказов на свободном рынке, его больше нет», — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что к сфере «пусковых услуг» больше не применимо слово «рынок».

По его словам, в настоящее время действует негласный запрет на запуск космических аппаратов с американскими комплектующими с помощью российских ракет. Ограничение вступит в силу 1 января 2023 года, добавил Рогозин.

Однако, как отметил глава «Роскосмоса», в мире есть страны, которые хотят сотрудничать с госкорпорацией, и будут это делать.

Ранее Рогозин рассказал, что «Роскосмос» собирается построить российскую орбитальную служебную станцию с коэффициентом полезного действия выше, чем у Международной космической станции.