Эксперт усомнился в качестве конфиската, который хотят передавать бедным

Инициатива Общенационального народного фронта (ОНФ) о передаче конфискованных на таможне товаров полезная, но совершенно не проработанная. Остро стоит вопрос с тем, как определять получателей, смогут ли благотворительные фонды быть операторами, а главное, каково будет качество раздаваемой малоимущим продукции, сообщил «Газете.Ru» руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

«Значительная часть конфиската реализуется на всякого рода торгах и поступает по каналам торговли в розничный оборот. Какая-то часть, видимо, остается, но если это не удается реализовать на торгах, то можете представить, какого качества этот конфискат? Пока больше вопросов, чем ответов. Хотя сама по себе инициатива чрезвычайно полезная, тем более что благотворительные организации получат ресурс, которым смогут распоряжаться и оказывать реальную поддержку людям», — заявил Масленников.

Как отметил собеседник, пока не понятно, например, почему в инициативе получателями не значатся детские дома или как определять малоимущих: социальное казначейство еще не заработало, где определены адреса и другие данные малоимущих, не отлажены каналы социальной адресной поддержки. Возможно, эта инициатива будет еще одним каналом помощи через менее бюрократизированные благотворительные фонды, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) согласилось с целесообразностью идеи о передаче малоимущим россиянам части задержанных таможней товаров, а также конфискованного имущества, которое не было реализовано.

Как ранее писали «Известия», по данным ФТС, всего в 2020 году на учете таможенных органов находилось 20,5 тыс. конфискованных товарных партий (в 2019-м — 20,4 тыс.) общим объемом свыше 82,8 тыс. куб. м (в 2019-м — 74,4 тыс.), стоимостью более 8,5 млрд рублей (в 2019-м — 3 млрд). В первом полугодии 2021 года на учете таможенных органов находилось 7,4 тыс. конфискованных товарных партий общим объемом свыше 66,7 тыс. куб. м, стоимостью более 5,2 млрд рублей.