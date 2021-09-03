Сбер подписал соглашение о сотрудничестве с Тихоокеанской инвестиционной группой

В рамках Восточного экономического форума СберБанк и ПАО «ТИГР» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали Анатолий Попов, заместитель председателя правления СберБанка, и Сергей Дарькин, президент Тихоокеанской инвестиционной группы (ПАО «ТИГР»).

Сотрудничество сторон будет развиваться в банковской и технологической сферах.

«Развитие Дальнего Востока — это важный стратегический вопрос на уровне государства. Мы рады быть частью этого процесса и помогать нашим партнёрам из Тихоокеанской инвестиционной группы в развитии экономического и социального направления в этом регионе», — сказал Попов.

Тихоокеанская инвестиционная группа (ТИГР) занимается привлечением частных инвестиций на Дальний Восток. Работа Группы нацелена на реализацию высокодоходных инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию Дальнего Востока и торгово-экономических связей с крупнейшими азиатскими экономиками.