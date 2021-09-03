Сбер вложит более 10 млрд рублей в перевод дальневосточного морского транспорта на СПГ

На Восточном экономическом форуме Сбер, АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Восточно-Арктическая Нефтегазовая Корпорация» (ВАНК) заключили соглашение о намерениях. Документ подписали заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров и председатель совета директоров ВАНК Станислав Неверов.

Стороны намерены объединить усилия для перевода дальневосточного морского транспорта на бункерное топливо (сжиженный природный газ, СПГ), что сократит вредные выбросы в атмосферу.

«Мы начинаем сотрудничество с Восточно-Арктической Нефтегазовой Корпорацией и надеемся на успешный исход переговоров по столь перспективному проекту международного значения. Банк готов предоставить требуемое финансирование в размере до 8,4 млрд рублей и при необходимости обеспечить иную нефинансовую поддержку для перевода дальневосточного морского транспорта на бункерное топливо. Данная инициатива соответствует ESG-повестке Сбера, и мы рады, что Восточно-Арктическая Нефтегазовая Корпорация разделяет наше видение», — сказал Попов.

В рамках соглашения запланированы переговоры о финансировании СберБанком строительства завода по производству сжиженного природного газа, общая сумма кредита может достичь 8,4 млрд рублей (с учетом НДС). СберЛизинг, в свою очередь, примет участие в конкурсе по закупке судов-бункеровщиков СПГ и, в случае признания победителем в рамках конкурентной закупки, предоставит эти суда в лизинг Восточно-Арктической Нефтегазовой Корпорации.

«Рынок бункеровки сжиженным природным газом является стратегическим, и его инфраструктуру необходимо развивать опережающими темпами. Количество судов на СПГ в России растет, но бункеровочные базы отсутствуют. Единственный в России СПГ-бункеровщик, принадлежащий «Газпром нефти», на днях был спущен на воду и проходит ходовые испытания, которые закончатся во второй половине 2021 года. Судно обеспечит транспортировку и бункеровку малотоннажным СПГ-топливом в портах Финского залива и Балтийского моря. Наша задача — освоить восточные выходы в мировой океан», — сказал Неверов.