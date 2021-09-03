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Сбер и Правительство Приморского края будут развивать цифровую медицину

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На Восточном экономическом форуме Сбер и Правительство Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве в области цифрового здравоохранения. Документ подписали первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Стороны будут сотрудничать в области разработки и создания различных цифровых медицинских сервисов с применением дистанционных технологий.

Взаимодействие будет организовано по таким направлениям, как телемедицинские технологии, интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения для постановки предварительного диагноза, речевые технологии в медицине, электронные рецепты и другие.

«Здоровье людей — главный актив страны, основа основ благополучия государства и его граждан. Сегодня Сбер, обладая сильными компетенциями и проверенными цифровыми решениями помогает регионам развивать и трансформировать свои системы здравоохранения, повышая качество предоставления медицинских услуг с помощью новейших технологий. Мы уверены, что Приморский край намерен использовать современные цифровые технологии в сфере здравоохранения и результатом этой работы станет новый уровень диагностики, лечения и мониторинга заболеваний, а главное рост качества жизни людей и максимально полное раскрытие социально-экономического потенциала региона», — сказал Ведяхин.

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