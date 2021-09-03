Герман Греф предлагает создать в России ESG-альянс

Сбер выступает с инициативой о создании в стране ESG-альянса, первая конференция компаний-участников которого может состояться уже в октябре, сообщил на панельной сессии Сбера в рамках ВЭФ-2021 президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

«Может быть, стоит выступить с инициативой о создании ESG-альянса в стране. Мы в октябре готовы собрать конференцию из компаний, которым это интересно, которые хотели бы принять в этом участие», — сообщил он.

По словам Германа Грефа, это объединение позволило бы бизнесу договариваться, учитывать интересы друг друга, обсуждать планы развития и глобально, и с правительством.

Герман Греф также полагает, что для зеленой трансформации нужно мыслить категориями десятилетий.

«Нужно тему всесторонне обсуждать, приходить к каким-то компромиссам и точкам зрения. А затем начинать действовать», — уверен он.

Глава Сбера уверен, что у России есть обширные возможности в рамках зеленой трансформации. Так, потенциал солнца и ветра в РФ не меньше, чем в других странах, и это необходимо использовать. Другими важными аспектами являются увеличение поглощающей способности лесов, создание системы учета выбросов парниковых газов, сохранение потенциала в части строительства АЭС, программа повышения энергоэффективности и экспортный потенциал в перспективных отраслях – например, в части водорода.

«Это то, что точно будет востребовано во всем мире, нам не нужно быть аутсайдерами, лучше быть в числе лидеров», — резюмировал он.