Китай создаст в Пекине биржу для малого и среднего бизнеса

Пекинская фондовая биржа для малого и среднего бизнеса будет создана в Китае, сообщает агентство Reuters. Об этом сообщил президент страны Си Цзыньпин на открытии Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS).

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) заявила, что создание Пекинской фондовой биржи поможет углубить структурные реформы в сфере предложения финансовых инструментов и улучшить системы рынка капитала. В сообщении регулятора говорится, что руководство «взволновано» такой перспективой, тщательно изучит предложение президента и решительно выполнит его.

Согласно официальным данным, в 2020 году объем торговли цифровыми услугами в Китае составил $294,76 млрд, увеличившись на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. На эту отрасль приходится 44,5% от общего объема торговли услугами.

В этом году заявки на участие в ярмарке подали свыше 10 тыс. предприятий из 153 стран и регионов мира. Среди них 2400 компаний представят свои продукты и услуги в очном формате. По данным организаторов, до 18% офлайн-участников составляют компании и ведущие предприятия из списка Fortune 500. Это на 9 п.п. больше по сравнению с годом ранее.

Среди других заявлений Си Цзиньпина на открытии ярмарки зарубежные СМИ отметили слова о том, что «Китай создаст еще больше возможностей для сотрудничества, усилив поддержку роста сферы услуг в странах «Нового Шелкового пути» (транспортный коридор между 30 странами). Россия и КНР сотрудничают в рамках этой торговой и инфраструктурной программы с 2015 года, главным образом в области железнодорожных перевозок китайских товаров через Россию и Казахстан в Европу. Россия планирует развивать международную транспортную сеть в Сибири, в том числе за счет «Нового шелкового пути».