ФАС задумалась о наказании для производителей за «двойное качество»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России хочет наказывать компании, которые будут продавать в России и за границей товары под одной маркой, но с разными свойствами. В феврале 2022 года ведомство собирается внести в правительство соответствующие поправки в закон о конкуренции. В них будет обозначена новая форма недобросовестного соперничества. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект «дорожной карты» ФАС по пресечению недобросовестной конкуренции.

Как сообщается, служба намерена сформировать документ вместе с Минэкономразвития, Минпромторгом и Роспотребнадзором. ФАС собирается создать список товаров, качество которых регулятор периодически будет сравнивать в России и за границей. Речь идет, как минимум, о пищевой продукции и бытовой химии.

Также антимонопольная служба предлагает запретить в России продажу продукции без специальной пометки, если ее состав за рубежом другой. На товаре необходимо указать, что его изготовили для продажи на территории РФ.

Как рассказали изданию в пресс-службе ФАС, потребители при покупке товара руководствуются глобальной репутацией бренда. Но если качество продукции таких компаний не соответствует европейским образцам, их преимущество перед другими производителями является необоснованным. Речь идет об изменении вкуса продукта за счет замены ингредиентов, отсутствии отдельных функций в товаре, что ограничивает возможности его использования, а также другом.

«ФАС такой подход представляется несправедливым», — отметили в службе.

Ранее в августе сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России готовит законопроект об ограничении наценок на товары в магазинах.