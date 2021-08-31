НПФ смогли увеличить объем пенсионных накоплений россиян

Рынок негосударственных пенсионных фондов показал рост, несмотря на то, что ранее фиксировалась нулевая динамика. По итогам II квартала объем пенсионных накоплений у НПФ стал больше на 1,2%, составив 3 трлн рублей. Также выросли и резервы — 1,5 трлн рублей (+1,4%), сообщается в обзоре Банка России.

Всего по состоянию на конец июня общий объем пенсионных средств НПФ достиг 4,5 трлн рублей, у Пенсионного фонда России (ПФР) же эти цифры находятся на уровне 2 трлн (+1,3%).

Одним из главных факторов, который разогнал динамику НПФ, стало увеличение роста рынка акций за отчетный период. По мнению регулятора, НПФ удачно воспользовались ситуацией с изменением котировок, реализовав часть имеющихся акций. Сама же доля акций в портфелях ПФР по-прежнему довольно низкая. Вырученные деньги пошли на приобретение гособлигаций.

Также в ЦБ считают немаловажным моментом тенденцию к замедлению снижения долгового рынка.

При этом, как отмечается, доходность инвестирования накоплений НПФ равнялась 5% годовых, что выше показателей доходности ПФР.

Ранее сообщалось, что НПФ должны будут восстанавливать россиянам суммы, удержанные с пенсионных счетов при нарушении закона.