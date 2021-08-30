ЦБ прогнозирует увеличение «плохих долгов» у жителей России

Центральный банк России прогнозирует увеличение «плохих долгов» у жителей России на фоне агрессивного роста показателей выдачи потребительских кредитов и высокого уровня долговой нагрузки населения, сообщает РИА «Новости».

Количество выданных потребительских кредитов за первый квартал выросло с 3,7% до 5,9%. По данным регулятора, это связано с возросшей потребительской активностью населения.

«Однако в среднесрочной перспективе мы ожидаем некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения», — указано в сообщении Центробанка.

Ранее долги россиян в долларах и евро побили антирекорд — сумма заимствований в валюте впервые опустилась ниже 100 млрд руб.

Эксперты разделились во мнениях, почему так произошло. Одни считают это заслугой и «заботой» ЦБ о финансовой стабильности россиян, другие — что в жизни людей стало слишком много неопределенности.