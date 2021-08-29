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Из-за урагана Ида практически остановилась добыча нефти в Мексиканском заливе

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Gregory Bull/AP

В Мексиканском заливе из-за надвигающегося урагана Ида нефтедобыча уменьшится более чем на 90%, и почти на 85% снизилась добыча газа. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на крупнейшее американское природоохранное агентство Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE).

Как сообщает агентство, половина рабочих были эвакуированы из Мексиканского залива. — на 279 из 560 платформ в настоящее время нет ни одного человека. Кроме того, без людей остались нефтяные вышки по всей территории залива. Также были закрыты нефтяные и газовые скважины, расположенные на дне океана.

«Это включает в себя закрытие подповерхностных предохранительных клапанов, расположенных ниже уровня океанского дна, чтобы предотвратить выброс нефти или газа», — рассказали в BSEE.

Агентство сформировало группу реагирования, которая будет следить за ситуацией совместно с государственными службами, пока «операции не вернутся в норму, и шторм больше не будет угрозой».

Ранее Президент США Джо Байден одобрил объявление чрезвычайного положения в Луизиане на федеральном уровне. Подобная ситуация наблюдается и в некоторых районах Нового Орлеана.

Посольство России в США призвало россиян, находящихся на территории Мексиканского залива (в штатах Техас, Луизина, Алабама, Флорида, Миссисипи) «подготовиться к стихийному бедствию, проявлять осторожность и соблюдать рекомендации и предписания официальных властей».

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