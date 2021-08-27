Хуснуллин рассказал, когда будет принято решение по магистрали «Москва — Нижний Новгород»

Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин рассказал, когда будет принято решение по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Нижний Новгород», сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, принятие решения о создании магистрали намечено на 2022 год, это связано с уровнем наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Мое личное мнение: если бюджет или ФНБ позволят, то, конечно, нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга. Надо, конечно, строить скоростные поезда на юг», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что создание новой железной дороги будет зависеть от доходной базе ФНБ. Идею построить ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода предложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе празднования 800-летнего юбилея города.

Ранее эксперт рассказал о главной проблеме московских дорог.