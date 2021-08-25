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Минторг США продлил расследование о нерыночности экономики России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Министерстве торговли США сообщили о продлении до 7 сентября сбора комментариев в ходе расследования на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Об этом сообщается в официальном издании правительства Federal Register.

«Министерство торговли приняло решение о восьмидневном продлении крайнего срока для подачи комментариев по статусу России как страны с рыночной экономикой. Соответственно, крайний срок подачи таких комментариев для всех заинтересованных сторон сейчас - не позднее конца рабочего дня 7 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в ходе процедуры сбора комментариев от заинтересованных сторон они «получили запрос о продлении срока их подачи».

Ранее стало известно, что США начали расследование, соответствует ли российская экономика рыночному статусу. Как уточнили в министерстве, поводом стала жалоба американских компаний, которые предоставили данные, достаточные для того, чтобы считать Россию страной с нерыночной экономикой. Заинтересованные стороны могли подать комментарии до 30 августа 2021 года.

Если «нерыночность» российской экономики подтвердится, то первыми пострадают производители удобрений и, вероятно, металлурги. При этом критерии самого статуса размыты.

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