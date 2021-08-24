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ЦБ предупредил о вовлечении пожилых людей в финансовые пирамиды

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

С начала года в Московском регионе было выявлено 78 компаний, в деятельности которых были признаки нелегальной финансовой деятельности. При этом некоторые из них были нацелены на пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Банка России по ЦФО.

«Среди финансовых пирамид столичного региона выделяются проекты, ориентированные на аудиторию старшего возраста», — отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

У подобных компаний, по его словам, есть даже физические офисы. Они маскируются под потребительские кооперативы или потребительские общества, привлекая потенциальных «инвесторов», обещая им повышенную доходность.

Например, компания под названием «Международный производственный кооператив «Парамайнекс Финанс» предлагала вкладывать средства в сельское хозяйство, строительство, оптовые поставки оборудования и криптовалютные активы. Клиентам обещали доходность до 25%, при этом им гарантировали, что их вложения будут защищены. В реальности никакую хозяйственную деятельность эта компания не вела. Будущих жертв мошенники искали с помощью так называемых холодных звонков. Люди были уверены, что размещают свои деньги на банковских вкладах.

Ранее заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев назвал в беседе с RT признаки финансовой пирамиды. По его словам, один из них — отсутствие достоверного местоположения. Также клиентам обычно обещают высокие проценты по вложенным средствам. Доход финансовые пирамиды получают за счет привлечения новых вкладчиков, и это их единственный актив. Как только источник средств иссякает, пирамида рушится.

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