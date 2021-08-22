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Меркель допустила введение санкций против «Северного потока — 2»

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Olivier Matthys/Pool via Reuters

Санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» могут быть введены в том случае, если Москва решит использовать его «в качестве оружия». Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир ее выступления.

По ее словам, Берлин понимает опасения Украины, связанные с проектом и «очень серьезно» относится к опасениям Киева.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

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