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Суд обязал «дочку» российского «Сбербанка» не использовать свое название на Украине

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» использовать свое название на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киевского государственного «Ощадбанка».

«Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов. Значительная продолжительность рассмотрения дела и значительный объем обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО «Сбербанк», которой сейчас обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее Кассационный хозяйственный суд ВС Украины оставил в силе решение о признании на Украине торговой марки «Сбербанк» собственностью «Ощадбанка», отклонив жалобу «Сбербанка России».

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