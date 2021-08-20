Суд обязал «дочку» российского «Сбербанка» не использовать свое название на Украине

Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» использовать свое название на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киевского государственного «Ощадбанка».

«Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов. Значительная продолжительность рассмотрения дела и значительный объем обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО «Сбербанк», которой сейчас обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее Кассационный хозяйственный суд ВС Украины оставил в силе решение о признании на Украине торговой марки «Сбербанк» собственностью «Ощадбанка», отклонив жалобу «Сбербанка России».