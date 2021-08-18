Недельная дефляция в России составила 0,01%

За период с 10 по 16 августа в России была зафиксирована дефляция в 0,01%, следует из данных Росстата.

Заметнее всего снизились цены на плодоовощную продукцию — в среднем на 2,0%, в том числе на морковь – на 7,6%, картофель и огурцы – на 3,9%, помидоры – на 3,4%, капусту белокочанную – на 0,6%, яблоки – на 0,5%.

За неделю до этого в стране была нулевая дефляция. С начала года этот показатель вырос на 4,48%.

Ранее сообщалось, что темпы роста инфляции в июле несколько замедлились: в месячном выражении показатель увеличился на 0,31% (для сравнения — 0,69% в июне). Однако в годовом выражении инфляция осталась практически на прежнем уровне -— 6,46% (6,5% месяцем раньше).

При этом рост индекса потребительских цен среди непродовольственных товаров обогнал подорожание продуктов питания. Рекордсменом стали строительные материалы: за полгода они подорожали на 15%, а по сравнению с июлем 2020-го — на 30%.