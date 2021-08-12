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МегаФон запустил федеральную сеть VoLTE

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Мобильный оператор первым в России запустил на федеральном уровне технологию VoLTE (Voice over LTE), позволяющую совершать голосовые вызовы через сеть LTE. Как считают специалисты компании, новым стандартом голосовой связи будут пользоваться чаще, чем 2G и 3G.

LTE появился в 2009 году и был предназначен только для доступа к высокоскоростному мобильному интернету. Технология VoLTE, появившаяся в 2014 году, позволила передавать голос высокого качества через LTE. Впервые в России VoLTE появилась в 2016 году в Москве. Затем стал появляться и в других регионах.

В настоящее время VoLTE насчитывает более 13 млн абонентов не только в Москве и области, но и в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и Нижегородской области.

«МегаФон всегда предлагает абонентам качественные сервисы, поэтому мы не только активно строим новую инфраструктуру, но и модернизируем имеющуюся. Популярность технологии VoLTE легко объяснима: она даёт более быстрое и качественное соединение, поэтому абоненты всё чаще отдают ей предпочтение. Мы видим, что за 5 лет существования технологии в Москве, голосовой трафик в VoLTE уже сопоставим с потреблением трафика в классических типах связи и уверены, что этот тренд повторится и на федеральном уровне. Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны, за исключением Чукотки», — сказал директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Технология VoLTE использует кодеки Enhanced Voice Service, которые отвечают за улучшенное качество связи. При этом звонки через LTE не расходуют интернет-трафик. Созваниваться по VoLTE можно с абонентами любых операторов. Время соединения составляет всего 2 секунды.

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